Франк де Бур назвал смешной идею равных зарплат в мужском и женском футболе

Известный голландский тренер Франк де Бур не согласен, что на данном этапе истории футболистки должны зарабатывать наравне с футболистами.
– Конечно, футболистки должны зарабатывать достойные деньги, и никак не меньше. Однако финал женского чемпионата мира посмотрело всего 100 миллионов человек. Когда женский футбол будет также популярен, как и мужской, тогда они и будут зарабатывать большие деньги, так как вырастут доходы от продажи телеправ и рекламы. Но сейчас не так, и почему мужчины и женщины должны зарабатывать одинаково? Я этого не понимаю. Это смешно, – приводит слова де Бура The Guardian.
Ранее стало известно, что футболистки сборной США заработали за последний год больше своих коллег из мужской команды.
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