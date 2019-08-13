Франк де Бур назвал смешной идею равных зарплат в мужском и женском футболе У феминисток новый повод разозлиться.

Известный голландский тренер Франк де Бур не согласен, что на данном этапе истории футболистки должны зарабатывать наравне с футболистами.

– Конечно, футболистки должны зарабатывать достойные деньги, и никак не меньше. Однако финал женского чемпионата мира посмотрело всего 100 миллионов человек. Когда женский футбол будет также популярен, как и мужской, тогда они и будут зарабатывать большие деньги, так как вырастут доходы от продажи телеправ и рекламы. Но сейчас не так, и почему мужчины и женщины должны зарабатывать одинаково? Я этого не понимаю. Это смешно, – приводит слова де Бура The Guardian.

Ранее стало известно, что футболистки сборной США заработали за последний год больше своих коллег из мужской команды.