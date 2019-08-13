«Марсель» уволил Рами из-за передачи «Форт Боярд» - Советский спорт
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13 августа 2019 19:39ФутболКоноплев Александр

«Марсель» уволил Рами из-за передачи «Форт Боярд»

Чемпион мира ушел из клуба Виллаш-Боаша.

«Марсель» разорвал контракт с полузащитником Адилем Рами. В мае 2019 года футболист пропустил тренировку, сославшись на болезнь. Позже оказалось, что чемпион мира 2018 года в этот день участвовал в съемках популярной передачи «Форт Боярд».

В руководстве «Марселя» поступок Рами назвали «грубым нарушением».

Напомним, что провансальской командой руководит экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

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