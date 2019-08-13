Хакеры попытались украсть 600 000 евро после перехода Ндомбеле Но главное в этой новости – огромный процент «Амьена» за чужую сделку.

Французская полиция начала расследование попытки кражи 600 000 евро со счетов «Амьена», сообщает France Bleu Picardie.

Эта сумма – часть из 12 миллионов евро, которые клуб получил за трансфер своего воспитанника Танги Ндомбеле из «Лиона» в «Тоттенхэм». По разным данным, «шпоры» заплатили за хавбека от 60 до 62 миллионов евро.

Хакеры перехватили письмо о переводе 600 000 евро и попытались вывести эти деньги на счет в испанском банке. Транзакция была вовремя отменена.