Хакеры попытались украсть 600 000 евро после перехода Ндомбеле

Французская полиция начала расследование попытки кражи 600 000 евро со счетов «Амьена», сообщает France Bleu Picardie.
Эта сумма – часть из 12 миллионов евро, которые клуб получил за трансфер своего воспитанника Танги Ндомбеле из «Лиона» в «Тоттенхэм». По разным данным, «шпоры» заплатили за хавбека от 60 до 62 миллионов евро.
Хакеры перехватили письмо о переводе 600 000 евро и попытались вывести эти деньги на счет в испанском банке. Транзакция была вовремя отменена.
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