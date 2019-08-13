Клуб из Люксембурга вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
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13 августа 2019 20:56ФутболКоноплев Александр

Клуб из Люксембурга вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

4:1 по сумме двух встреч.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы люксембургский «Дюделанж» обыграл эстонский «Нымме Калью» – 1:0. Первая встреча завершилась со счетом 3:1.

Это третий выход «Дюделанжа» в раунд плей-офф Лиги Европы. В сезоне-2018/19 клуб преодолел и эту стадию, обыграв по сумме двух встреч румынский «Клуж».

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