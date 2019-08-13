Клуб из Люксембурга вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Взлеты и трагедии великих генералов обороны Топ-10 российских защитников за все времена.

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмарки На прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».

Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленно Обозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».

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Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клуба В редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.

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