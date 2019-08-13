«Карабах» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов Азербайджанский «Карабах» на своем поле проиграл кипрскому АПОЭЛу в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку и завершился со счетом 2:0 в пользу АПОЭЛа, в составе которого голами отметились Томас Себастьян Де Винсенти (33-я минута, пен.) и Урош Матич (68).

Отметим, что в компенсированное арбитром время матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник азербайджанской команды Ришард Алмейда.

Первый матч команд завершился со счетом 2:1 в пользу «Карабаха», который по сумме двух матчей покидает нынешний розыгрыш турнира.

Добавим, что в стыковых матчах АПОЭЛ сыграет против победителя противостояния ПАОК – «Аякс», первый матч которого прошел в Греции и завершился со счетом 2:2. Первый матч раунда плей-офф пройдет 20 августа на Кипре, ответный состоится 28 числа в Голландии или в Греции.