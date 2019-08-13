Новый селекционный отдел «Спартака» будет сформирован после закрытия трансферного окна

Ранее стало известно, что пост заместителя главы селекционной службы «Спартака» покинул Александр Аверьянов, работавший в клубе с 2007 года.
Также «Спартак» расстался с селекционерами Григорием Евтушенко, Максимом Кандиновым и Владимиром Расинским.
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