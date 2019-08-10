Аверьянов покинул пост заместителя главы селекционной службы «Спартака» - Советский спорт
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10 августа 2019 00:21Футбол

Аверьянов покинул пост заместителя главы селекционной службы «Спартака»

В селекционной службе «Спартака» произошли кадровые изменения.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, «Спартак» покинул заместитель главы службы Александр Аверьянов, работавший в клубе с 2007 года.

- Для меня и моих коллег было огромной честью работать на благо великого клуба. Пришло время перемен: «Спартаку» нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры. Я желаю красно-белым больших успехов. Уверен: они не за горами. Пусть радость от нового чемпионства наступит как можно скорее. Вперед, «Спартак»! - передает слова Аверьянова пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что команду также покинули селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский.

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