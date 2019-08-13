«Порту» – «Краснодар». Вильена забил на третьей минуте

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лига чемпионов «Порту» – «Краснодар» открыт счет.
На третьей минуте точный удар удался полузащитнику «быков» Тонни Вильене.
Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «драконов».
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