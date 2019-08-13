«Порту» – «Краснодар». Сулейманов выводит «быков» вперед по сумме двух матчей - Советский спорт
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13 августа 2019 22:15ФутболКоноплев Александр

«Порту» – «Краснодар». Сулейманов выводит «быков» вперед по сумме двух матчей

Кто ждал такого начала?

Атакующий полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил второй мяч в ворота «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На 13-й минуте счет в матче стал 2:0, а по сумме двух встреч – 2:1. Теперь «Порту» для выхода в следующий раунд надо забивать два мяча.

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