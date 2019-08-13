«Порту» – «Краснодар». Сулейманов оформил дубль (видео)

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» забит третий мяч.
Его автором на 34-й минуте стал Магомед-Шапи Сулейманов, для которого этот гол стал вторым в матче.
«Быки» ведут – 3:0.
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