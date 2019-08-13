«Порту» не отыгрывался с 0:3 с 1954 года

Первый тайм ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.
В последний раз «драконы» набирали очки после трех безответных мячей к перерыву 65 лет назад. 24 октября 1954 года «Порту» в чемпионате страны сыграл вничью с лиссабонским «Атлетико» – 3:3.
Ничья с «Краснодаром» выведет «Порту» в следующий раунд.
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