«Порту» не отыгрывался с 0:3 с 1954 года - Советский спорт
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13 августа 2019 23:07ФутболКоноплев Александр

«Порту» не отыгрывался с 0:3 с 1954 года

Космическая эра еще не началась.

Первый тайм ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.

В последний раз «драконы» набирали очки после трех безответных мячей к перерыву 65 лет назад. 24 октября 1954 года «Порту» в чемпионате страны сыграл вничью с лиссабонским «Атлетико» – 3:3.

Ничья с «Краснодаром» выведет «Порту» в следующий раунд.

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