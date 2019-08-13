«Порту» – «Краснодар». Зе Луиш сократил отставание хозяев (видео) - Советский спорт
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13 августа 2019 23:17ФутболКоноплев Александр

«Порту» – «Краснодар». Зе Луиш сократил отставание хозяев (видео)

«Быки» – «клиент» африканца.

Нападающий «Порту» Зе Луиш отличился на 57-й минуте ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

Счет стал 3:1 в пользу краснодарского клуба.

Будучи игроком «Спартака», форвард забил «Краснодару» пять мячей в восьми матчах.

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