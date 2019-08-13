«Порту» – «Краснодар». Зе Луиш сократил отставание хозяев (видео)

Нападающий «Порту» Зе Луиш отличился на 57-й минуте ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Счет стал 3:1 в пользу краснодарского клуба.
Будучи игроком «Спартака», форвард забил «Краснодару» пять мячей в восьми матчах.
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