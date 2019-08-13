«Олимпиакос» – потенциальный соперник «Краснодара» по раунду плей-офф

Один из мячей забил экс-динамовец Матье Вальбуэна.
Первая встреча завершилась со счетом 1:0.
В следующем раунде греки сыграют с победителем пары «Порту» – «Краснодар» (Онлайн-трансляция).
В другой встрече ЛАСК победил «Базель» – 3:1. В следующем раунде австрийцы сыграют с «Брюгге».
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