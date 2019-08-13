«Олимпиакос» – потенциальный соперник «Краснодара» по раунду плей-офф - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 августа 2019 23:23ФутболКоноплев Александр

«Олимпиакос» – потенциальный соперник «Краснодара» по раунду плей-офф

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» дома обыграл «Истанбул Башакшехир» – 2:0.

Один из мячей забил экс-динамовец Матье Вальбуэна.

Первая встреча завершилась со счетом 1:0.

В следующем раунде греки сыграют с победителем пары «Порту» – «Краснодар» (Онлайн-трансляция).

В другой встрече ЛАСК победил «Базель» – 3:1. В следующем раунде австрийцы сыграют с «Брюгге».

12/08 15:00Хоккей
Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/08 18:00Хоккей
Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.
12/08 17:00Футбол
Владимир Левитин: В матче ЦСКА – «Сочи» случилось судейское ЧПАрбитр всесоюзной категории оценил работу коллег в минувшем туре РПЛ.
13/08 18:45Футбол
Евгений Ловчев: Я тоже вложился в банк «Замоскворецкий». Меня спасла выпискаНаш постоянный эксперт рассказал о том, как несколько лет назад стал жертвой банка, который обокрал Евгения Алдонина и других российских футбольных звезд. Те потеряли миллионы долларов, а вот Ловчев почти все вложенные средства вернул. Чудом.
13/08 19:00Футбол
Кержаков, Аршавин, Смолов: как мошенники обманывают футболистовЕвгений Алдонин и сотоварищи стали не первыми отечественными футболистами, ставшими жертвами собственной наивности.
10/08 20:30Хоккей
Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
13/08 08:00Футбол
Евгений Ловчев: На фоне Глушакова уровень новичков «Спартака» стал еще заметнееОбозреватель «Советского спорта» называет матч в Грозном лучшим для «Спартака» за год.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
12/08 18:00Футбол
Видит Okko, да зуб неймет. Сезон АПЛ на новом ресурсе начался с серьезного сбояДалеко не всем любителям английского футбола удалось насладиться яркой встречей между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/08 14:00Теннис
Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяцаМария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти.
12/08 14:30Теннис
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
11/08 18:00Хоккей
«Автомобилист» идет за Кубком Гагарина. В этом ему поможет ДацюкКоманда из Екатеринбурга классно поработала на трансферном рынке.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
12/08 20:30Футбол
Владимир Стогниенко о старте АПЛ на Okko: Мы конкурируем только с собойШеф-редактор спортивной редакции интернет-ресурса, которому принадлежат права на показ в России матчей АПЛ в нынешнем сезоне, рассказал о начале работы проекта.
Новости
00:09 Футбол Матч «Спартак» – ЦСКА достался Еськову, «Динамо» – «Локомотив» – Казарцеву
00:02 Футбол «Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальти
23:52 Футбол «Краснодар» прошел «Порту» по сумме двух встреч и теперь сыграет с «Олимпиакосом»
23:40 Футбол «Клуж» выбил «Селтик» из Лиги чемпионов
23:35 Футбол «Порту» – «Краснодар». Португальцы забили второй (видео)
23:27 Футбол «Аякс» без Промеса обыграл ПАОК в Лиге чемпионов
23:23 Футбол «Олимпиакос» – потенциальный соперник «Краснодара» по раунду плей-офф
23:17 Футбол «Порту» – «Краснодар». Зе Луиш сократил отставание хозяев (видео)
23:07 Футбол «Порту» не отыгрывался с 0:3 с 1954 года
23:06 Футбол «Порту» – «Краснодар»: стали известны причины отмены трансляции на «Матч ТВ»
22:55 Футбол «Ференцварош» Реброва завершил борьбу в Лиге чемпионов
22:40 Футбол Краснодарцы в плей-офф! «Порту» – «Краснодар» – 2:3. Как это было
22:38 Футбол «Порту» – «Краснодар». Сулейманов оформил дубль (видео)
22:26 Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Краснодара» в Порту
22:25 Футбол «Брюгге» выбило киевское «Динамо» из Лиги чемпионов
22:15 Футбол «Порту» – «Краснодар». Сулейманов выводит «быков» вперед по сумме двух матчей (видео)
22:05 Футбол «Порту» – «Краснодар». Вильена забил на третьей минуте (видео)
21:59 Футбол «Русенборг» выбил «Марибор» из Лиги чемпионов
21:38 Футбол Шюррле получил три миллиона подъемных от «Спартака»
21:26 Футбол Новый селекционный отдел «Спартака» будет сформирован после закрытия трансферного окна
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика