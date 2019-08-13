«Аякс» без Промеса обыграл ПАОК в Лиге чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Аякс» обыграл ПАОК – 3:2 (первый матч – 1:1).
На счету Душана Тадича дубль и нереализованный пенальти. Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес провел весь матч на скамейке запасных.
В следующем раунде Лиги чемпионов «Аякс» сыграет с АПОЭЛ.
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