«Краснодар» прошел «Порту» по сумме двух встреч и теперь сыграет с «Олимпиакосом» - Советский спорт
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13 августа 2019 23:52ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» прошел «Порту» по сумме двух встреч и теперь сыграет с «Олимпиакосом»

Грандиозная победа «Краснодара» в Лиге чемпионов.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» дома проиграл «Краснодару» – 2:3.

Российский клуб забил три мяча в первом тайме – отличились Тонни Вильена и Магомед-Шапи Сулейманов (дважды).

Хозяева ответили точными ударами Зе Луиша и Луиса Диаса во втором тайме.

Общий счет по ударам: 25-9 в пользу португальцев.

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Порту», но дальше идет «Краснодар» за счет большего числа мячей на чужом поле.

В раунде плей-офф «быки» сыграют с «Олимпиакосом».

Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд
Ответный матч

«Порту» (Португалия) – «Краснодар» (Россия) – 2:3 (0:3)

Голы: Вильена, 3 (0:1); Сулейманов, 13 (0:2); Сулейманов, 34 (0:3); Зе Луиш, 57 (1:3); Диас, 76 (2:3).

«Порту»: Марчесин, Саравия (Зе Луиш, 37), Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Корона (Абубакар, 86), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра (Урибе, 49), Диас, Накаджима, Марега.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Кабелла (Стоцкий, 80), Вильена, Вандерсон, Сулейманов (Фьолусон, 65), Берг (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Марега, 53; Урибе, 61; Зе Луиш, 90+5 – Камболов, 39; Вильена, 45; Стоцкий, 82; Спайич, 90+5.

Судья: Марко Гвида (Италия)

13 августа. Порту. Стадион «Драгау»

Первый матч – 1:0

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