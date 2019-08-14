Матч «Спартак» – ЦСКА достался Еськову, «Динамо» – «Локомотив» – Казарцеву - Советский спорт
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14 августа 2019 00:09Футбол

Матч «Спартак» – ЦСКА достался Еськову, «Динамо» – «Локомотив» – Казарцеву

РФС назвал арбитров на матчи шестого тура российской премьер-лиги.

16 августа

«Оренбург» «Сочи» Михаил Вилков (Нижний Новгород).

17 августа

«Урал» «Крылья Советов» Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

«Зенит» «Ахмат» Алексей Матюнин (Москва).

18 августа

«Рубин» «Арсенал» Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

«Тамбов» «Краснодар» Николай Волошин (Смоленск);

«Уфа» «Ростов» Евгений Турбин (Дмитров);

«Динамо» «Локомотив» Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Судья VAR – Алексей Сухой (Люберцы).

19 августа

«Спартак» – ЦСКА – Алексей Еськов (Москва). Судья VAR – Сергей Карасев (Москва).

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