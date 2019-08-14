Матч «Спартак» – ЦСКА достался Еськову, «Динамо» – «Локомотив» – Казарцеву

16 августа
«Оренбург» – «Сочи» – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
17 августа
«Урал» – «Крылья Советов» – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
«Зенит» – «Ахмат» – Алексей Матюнин (Москва).
18 августа
«Рубин» – «Арсенал» – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
«Тамбов» – «Краснодар» – Николай Волошин (Смоленск);
«Уфа» – «Ростов» – Евгений Турбин (Дмитров);
«Динамо» – «Локомотив» – Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Судья VAR – Алексей Сухой (Люберцы).
19 августа
«Спартак» – ЦСКА – Алексей Еськов (Москва). Судья VAR – Сергей Карасев (Москва).
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