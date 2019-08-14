Евгений Ловчев: Шапи созрел для больших дел, а Мусаев растет вместе с командой

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о гостевой победе «Краснодара» над «Порту» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (3:2).
– «Краснодар» потерял по разным причинам четырех основных игроков. И фактически всю переднюю линию. И что мы увидели: Мурат Мусаев поверил в Шапи, которого в основном выпускал на замены в концовках, а сейчас доверил ему место в основе в таком матче. И игра показала, что игрок созрел для больших дел – он скоростной парень и всегда нацелен на ворота. И тренерский ход оправдался – Мусаев ведь тоже растет вместе с командой.
Евгений Ловчев: «Краснодар» и Шапи покорили Европу
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