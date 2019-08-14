Евгений Ловчев: «Краснодар» и Шапи покорили Европу - Советский спорт
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14 августа 2019 00:45Футбол

Евгений Ловчев: «Краснодар» и Шапи покорили Европу

Обозреватель «Советского спорта» – о блестящей победе российского клуба в Португалии.

Напомним, что по сумме двух матчей «Краснодар» прошел «Порту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов (поражение дома – 0:1, победа на выезде – 3:2). Соперником «быков» станет греческий «Олимпиакос».

Концовка отняла у болельщиков много нервов. Казалось, повели 3:0, остается только спокойно довести матч до победы. Но соперник мощный, опытный. С «Порту», конечно, злую шутку сыграла победа в первом матче. Однако это никак не умаляет достоинств нашей команды.

«Краснодар» потерял по разным причинам четырех основных игроков. И фактически всю переднюю линию. И что мы увидели: Мурат Мусаев поверил в Шапи, которого в основном выпускал на замены в концовках, а сейчас доверил ему место в основе в таком матче. И игра показала, что игрок созрел для больших дел – он скоростной парень и всегда нацелен на ворота. Тренерский ход оправдался – Мусаев ведь тоже растет вместе с командой.

«Краснодар» не та команда, которая играет на ноль, она всегда стремится забивать, потому что у команды поставлена игра. И, конечно, нам помогло, что у нас уже сыграно пять туров, а в Португалии чемпионат только начался.

Сергей Галицкий идет правильной дорогой: вначале академия, затем стадион, потом Лига чемпионов. И вот первые плоды такой стратегии: Сафонов, Игнатьев и Шапи – выпускники академии уже делают результат в Лиге чемпионов.

В концовке особо хочу отметить характер «Краснодара». В этой связи вспоминаю давнюю историю. Это был мой первый сезон в «Спартаке», мы приехали на турнир в Иран. Судьи тянули хозяев за уши в финал, куда мы уже вышли. Мы все это видели с трибуны, такое судейство. И на пресс-конференции нашего капитана Галимзяна Хусаинова спросили: «Как «Спартак» будет завтра играть со сборной Ирана?» На что Хусаинов сказал: «Когда нужно, русский танк взлетает».

Вот и Порту мы увидели тоже самое: наша команда проявила характер в очень сложной ситуации. И что выстояли в такой концовке, это делает честь «Краснодару».

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