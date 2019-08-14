Журналистов «Матч ТВ» не пустили на пресс-конференцию в Порту Португальцы сходят с ума.

Журналистов «Матч ТВ» не пустили в микст-зону и на пресс-конференцию после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3).

Ранее президент португальского клуба запретили транслировать матч на территории России.

– Когда мы брали интервью у Сулейманова, нам всячески махали руками и требовали уйти с бровки. За нами шел заплаканный футбольный клуб «Порту». Сразу после интервью к нам подошел мужчина – видимо, из футбольного клуба «Порту». Он не представился и попросил покинуть стадион по непонятным причинам.

Наши попытки пройти в микст-зону и на пресс-конференцию не увенчались успехом. Настоящая криминальная история. Нам даже пришлось перейти улицу, чтобы сделать включение. Возможно, нас ждет разговор с полицией, – сказал журналист Денис Левко в эфире «Матч ТВ».