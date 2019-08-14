Созин – о победе «Краснодара»: У нас часто ругаются на систему «осень-весна» - Советский спорт
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14 августа 2019 00:56ФутболКоноплев Александр

Созин – о победе «Краснодара»: У нас часто ругаются на систему «осень-весна»

Календарь помог, считает эксперт.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что ранее начало сезона помогло «Краснодару» пройти «Порту» по итогам двух матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:1, 3:2).

– У нас часто ругаются на календарь и переход на систему «осень-весна». Но это делалось ради Кубков, чтобы наши клубы легче входили в еврокубковый сезон. Для «Порту» это третья игра, а у «Краснодара» – уже седьмая. У нашей команды было больше времени на подготовку. Отсюда и победа, которая доказала, что мы не зря перешли на систему «осень-весна», – приводит слова Созина «Чемпионат».

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