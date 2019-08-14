Владимир Быстров: «Олимпиакосу» в Краснодаре придется очень нелегко Футболист оценил шансы бывшей команды.

Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров считает, что победа над «Порту» (3:2) придаст «быкам» уверенности перед следующим раундом Лиги чемпионов, где они встретятся с «Олимпиакосом».

– Какие шансы у «Краснодара» против греков? Да такие же, как и с «Порту» – 50 на 50. Если они сыграют так же, как и сегодня в первом тайме, то не возникнет проблем с «Олимпиакосом». А если они сыграют, как дома – осторожно и боясь, то у них будут проблемы. Все в их руках и ногах, они почувствовали, как нужно играть и как не нужно. И уже в Краснодаре «Олимпиакосу» придется очень нелегко, – приводит слова Быстрова Sport24.