Владимир Быстров: «Олимпиакосу» в Краснодаре придется очень нелегко

Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров считает, что победа над «Порту» (3:2) придаст «быкам» уверенности перед следующим раундом Лиги чемпионов, где они встретятся с «Олимпиакосом».
– Какие шансы у «Краснодара» против греков? Да такие же, как и с «Порту» – 50 на 50. Если они сыграют так же, как и сегодня в первом тайме, то не возникнет проблем с «Олимпиакосом». А если они сыграют, как дома – осторожно и боясь, то у них будут проблемы. Все в их руках и ногах, они почувствовали, как нужно играть и как не нужно. И уже в Краснодаре «Олимпиакосу» придется очень нелегко, – приводит слова Быстрова Sport24.
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