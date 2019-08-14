Сержиу Консейсау: Место «Порту» – в Лиге чемпионов

«Драконы» будут выступать в Лиге Европы.
– Никто не любит проигрывать, и место «Порту» – в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Я понимаю разочарование фанатов – мы испытываем тоже самое, – приводит слова специалиста A Bola.
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