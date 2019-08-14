Александр Мартынович: В раунде плей-офф Лиги чемпионов точно никому не будет легко Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал российской команды в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

- Один важнейших матчей в истории «Краснодара». Это большая победа для нас. «Порту» - очень серьезный клуб. Берет гордость, что мы смогли его пройти.

В раунде плей-офф точно никому не будет легко. «Олимпиакос» - очень серьезная команда, клуб с историей. Будем настраиваться, - рассказал Мартынович в интервью пресс-службе «Краснодара».

Напомним, что по сумме двух матчей 3-го квалификационного раунда «Краснодар» оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2). В раунде плей-офф Лиги чемпионов российский клуб сыграет с «Олимпиакосом».