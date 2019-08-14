«Ничего не изменится через 20 лет». Слуцкий состарил себя с помощью приложения - Советский спорт
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14 августа 2019 12:12Футбол

«Ничего не изменится через 20 лет». Слуцкий состарил себя с помощью приложения

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий состарил себя с помощью приложения FaceApp.

«Я счастливчик, ничего не изменится через 20 лет», - подписал специалист фотографию, опубликованную в Instagram.

Напомним, что Слуцкий завел страницу в Instagram в начале августа.

Несколькими днями позже нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал появление наставника «Витесса» в социальной сети.

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I'm lucky. nothing will change in 20 years😂я счастливчик,ничего не изменится через 20 лет😂

Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky)

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