«Ювентус» попытается бесплатно подписать Эриксена следующим летом

Как сообщает AS, 27-летний датчанин отказался подписывать новое соглашение с лондонским клубом, несмотря на удвоенную зарплату в контракте.
Действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2020 года, и он уже зимой сможет заключить предварительный контракт с новым клубом. Именно в этот момент, по информации издания, «Ювентус» предпримет попытку подписать полузащитника.
Ранее президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви согласился продать игрока в «Реал» за 113 миллионов евро, однако испанский клуб не захотел платить за трансфер более 70 миллионов, не смотря на то, что на переходе настаивал главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.
Добавим, что в прошлом сезоне датский полузащитник провел 51 встречу за «Тоттенхэм» во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и 17 голевых передач.
Отметим, что портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.
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