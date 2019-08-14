Джано Ананидзе: Не вижу огня в глазах Игнатова, Умярова, Глушенкова - Советский спорт
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14 августа 2019 14:48Футбол

Джано Ананидзе: Не вижу огня в глазах Игнатова, Умярова, Глушенкова

Полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, что в команде есть талантливые ребята, но без огня в глазах они не смогут закрепиться в основе клуба.

- Когда я попадал в основу, было иначе. Сейчас ребята начинают тренироваться с первой командой, и складывается ощущение, будто они воспринимают это очень спокойно. Мол, так и должно быть. Считаю, это неправильно! Пусть ребята это прочитают, я и в лицо им говорил. Я когда-то оказался в одной команде с Титовым, Моцартом, Калиниченко, Павлюченко - и старался в три, в пять раз больше пахать, чтобы закрепиться! Не говорю, что нынешние молодые не стараются. Но не вижу огня в глазах, который должен быть при осознании того, что ты получил шанс, за которой надо цепляться. Помню: теряешь мяч, и тебе так пихают, что в следующий раз подобного не допустишь. Я заснуть не мог, когда узнал, что с основой буду тренироваться! Каждое занятие воспринимал как последнее. Сейчас есть талантливые ребята, но без огня в глазах не закрепятся. «Спартак» должен быть для них всем.

Зелимхана Бакаева это не касается. Он как раз вернулся из аренды по-хорошему злой, иногда даже перебарщивает. Забил в Туле много, отдавал голевые, показывал высокий уровень. В «Спартаке» это сделать сложнее, но мы ему поможем. Я скорее про Игнатова, Умярова, Глушенкова - вот их это касается и других ребят, которые играют за «Спартак-2», а с нами тренируются, - цитирует Джано пресс-служба красно-белых.

Напомним, что после пяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал восемь очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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