Хердур Магнуссон: Мы все в ожидании дерби со «Спартаком» Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 6-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком».

- Мы все в ожидании дерби, не можем дождаться матча. Особенно я, потому что это дерби может стать первым, в котором я сыграю, - приводит слова Магнуссона «Чемпионат».

Добавим, что встреча состоится в понедельник, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.