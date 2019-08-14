Хердур Магнуссон: Мы все в ожидании дерби со «Спартаком»

- Мы все в ожидании дерби, не можем дождаться матча. Особенно я, потому что это дерби может стать первым, в котором я сыграю, - приводит слова Магнуссона «Чемпионат».
Добавим, что встреча состоится в понедельник, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.
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