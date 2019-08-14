Хердур Магнуссон: Мы все в ожидании дерби со «Спартаком» - Советский спорт
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14 августа 2019 15:25Футбол

Хердур Магнуссон: Мы все в ожидании дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 6-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком».

- Мы все в ожидании дерби, не можем дождаться матча. Особенно я, потому что это дерби может стать первым, в котором я сыграю, - приводит слова Магнуссона «Чемпионат».

Добавим, что встреча состоится в понедельник, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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