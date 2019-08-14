«Фиорентине» снова разрешили капитанскую повязку в память об Астори - Советский спорт
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14 августа 2019 17:30ФутболКоноплев Александр

«Фиорентине» снова разрешили капитанскую повязку в память об Астори

Футболист скончался полтора года назад.

Серия А разрешила «Фиорентине» ношение особой капитанской повязки в память о защитнике клуба Давиде Астори.

Футболист умер во сне в марте 2018 года. С тех пор капитаны «фиалок» носят нестандартную повязку с надписью «DA 13» (Davide Astori № 13), а лига продлевает исключение, сделанное для флорентийского клуба.

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