«Рубин» оштрафован на миллион рублей из-за статуса Шаронова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Рубин» оштрафован на миллион рублей за фактическое исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера команды. Специалист не имеет соответствующей лицензии, поэтому де-юре команду возглавляет Эдуардо Докампо.
– За систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего Шаронова как главного тренера, клуб оштрафован на 1 млн рублей. Шаронов наказан штрафом в 200 тысяч рублей, – приводит слова Григорьянца «Чемпионат».
Отметим, что инициатором подобных наказаний был УЕФА. Среди наказанных – «Краснодар».
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