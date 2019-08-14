«Текстильщик» Бояринцева обыграл «Спартак-2»

В матче восьмого тура ФНЛ «Спартак-2» дома уступил «Текстильщику» – 1:2.
У победителей отличились Евгений Попов (39-я минута) и Максим Гайдуков (47). У проигравших забил Александр Руденко (85).
Красно-белые остались на шестом месте, ивановцы поднялись на 12-е.
Отметим, что главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев заметную часть карьеры провел в «Спартаке», а сам клуб играет домашние матчи на поле дубля красно-белых.
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