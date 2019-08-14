«Енисей» ушел с последнего места ФНЛ

В матче восьмого тура ФНЛ «Шинник» дома сыграл вничью с «Енисеем» – 0:0.
На 85-й минуте в составе ярославцев был удален форвард Эльдар Низамутдинов.
«Шинник» с 12 очками занимает седьмое место. «Енисей» с шестью очками поднялся с 20-го на 19-е место.
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