«Енисей» ушел с последнего места ФНЛ - Советский спорт
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14 августа 2019 20:29ФутболКоноплев Александр

«Енисей» ушел с последнего места ФНЛ

Последним стал «Факел».

В матче восьмого тура ФНЛ «Шинник» дома сыграл вничью с «Енисеем» – 0:0.

На 85-й минуте в составе ярославцев был удален форвард Эльдар Низамутдинов.

«Шинник» с 12 очками занимает седьмое место. «Енисей» с шестью очками поднялся с 20-го на 19-е место.

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