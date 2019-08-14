«Краснодар-2» обыграл «Чертаново» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 августа 2019 20:59ФутболКоноплев Александр

«Краснодар-2» обыграл «Чертаново»

Завершились два матча восьмого тура ФНЛ.

«Чертаново» дома проиграло «Краснодару-2» – 1:2, а «Факел» на своем поле уступил «Армавиру» – 0:2.

«Чертаново» занимает пятое место, «Армавир» – девятое, «Краснодар-2» – 14-е, а «Факел» замыкает турнирную таблицу.

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