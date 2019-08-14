«Арарат-Армения» сыграет с «Дюделанжем» за выход в Лигу Европы

Тбилисский «Сабуртало» на своем поле уступил «Арарату-Армения» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 0:2.
Победный гол провел на 10-й минуте провел россиянин Антон Кобялко.
Первая встреча завершилась со счетом 2:1, дальше идет армянский клуб, который в раунде плей-офф встретится с люксембургским «Дюделанжем».
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