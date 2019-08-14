«Арарат-Армения» сыграет с «Дюделанжем» за выход в Лигу Европы - Советский спорт
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14 августа 2019 21:07ФутболКоноплев Александр

«Арарат-Армения» сыграет с «Дюделанжем» за выход в Лигу Европы

Россиянин принес победу армянскому клубу.

Тбилисский «Сабуртало» на своем поле уступил «Арарату-Армения» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 0:2.

Победный гол провел на 10-й минуте провел россиянин Антон Кобялко.

Первая встреча завершилась со счетом 2:1, дальше идет армянский клуб, который в раунде плей-офф встретится с люксембургским «Дюделанжем».

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