Зидан готов покинуть «Реал» из-за сорванного топ-трансфера

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти из клуба.
Как сообщает El Pais, французскому специалисту не понравилось, что мадридцы не смогли подписать его соотечественника Поля Погба. Считается, что специалист лично пообещал подписание хавбеку «Манчестер Юнайтед».
Зидан считает, что его возвращение в клуб не только помогло «Реалу» пережить трудные времена, но и повысило авторитет президента «бланкос» Флорентино Переса.
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