«Торпедо» догнало «Ротор» после победы над «Авангардом»

Московское «Торпедо» в матче восьмого тура ФНЛ дома обыграло «Авангард» – 3:1 (0:1).
Дубль в составе победителей оформил Иван Сергеев. У проигравших забил Артем Федчук.
Команда Сергея Игнашевича набрало 19 очков – как и лидер первенства «Ротор». Однако черно-белые уступают по дополнительным показателям.
«Авангард» с восемью очками занимает 16-е место.
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