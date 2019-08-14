«Торпедо» догнало «Ротор» после победы над «Авангардом»

Ови и Кови, соревнуйтесь между собой Кого интересует история отечественного хоккея, просто изучите список 100 лучших бомбардиров сборной.

Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессию Третья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

«Зе Луиш опять мимо ЛЧ». Эйфория болельщиков «Краснодара» Историческая победа «Краснодара» над португальским грандом взорвала соцсети. Болельщики «драконов» негодуют, а «Краснодара» и «Бенфики» не могут поверить своему счастью.

Андрей Воронин: «Ливерпулю» перемены не нужны. Вспомните «Реал» и Роналду Бывший нападающий «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА, в котором «красные» на правах победителей Лиги чемпионов сыграют с триумфатором Лиги Европы «Челси».

Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подряд Прошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали.

Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с Макабу Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не только На турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.

Марк Шнайдер: Мы способны забить «Спартаку» два мяча и пройти дальше Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер и на пресс-конференции накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком» рассказал о предстоящей игре.

Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родни Ровно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.

Евгений Бушманов: Победу над «Барсой» в 1992-м тоже не показало ТВ. Традиция… Своими впечатлениями от победы «Краснодара» над «Порту» поделился бывший защитник сборной, который в 1992 году помог ЦСКА одержать первую по-настоящему громкую для России еврокубковую победу – со счетом 3:2 в гостях над «Барселоной».