«Торпедо» догнало «Ротор» после победы над «Авангардом» - Советский спорт
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14 августа 2019 21:21ФутболКоноплев Александр

«Торпедо» догнало «Ротор» после победы над «Авангардом»

В ФНЛ двоевластие.

Московское «Торпедо» в матче восьмого тура ФНЛ дома обыграло «Авангард» – 3:1 (0:1).

Дубль в составе победителей оформил Иван Сергеев. У проигравших забил Артем Федчук.

Команда Сергея Игнашевича набрало 19 очков – как и лидер первенства «Ротор». Однако черно-белые уступают по дополнительным показателям.

«Авангард» с восемью очками занимает 16-е место.

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