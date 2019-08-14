Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Матч продолжался 76 минут.
На счету Медведева пять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге россиянин сыграет либо с Ян-Леннардом Штруффом (Германия), либо со Стефаносом Циципасом (Греция).
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