Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати - Советский спорт
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14 августа 2019 21:28ФутболКоноплев Александр

Медведев вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Бенуа Пэра в матче второго круга турнира в Цинциннати – 7:6 (7:2), 6:1.

Матч продолжался 76 минут.

На счету Медведева пять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге россиянин сыграет либо с Ян-Леннардом Штруффом (Германия), либо со Стефаносом Циципасом (Греция).

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