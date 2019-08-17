Зинченко прервал серию из 23 матчей с победами в АПЛ До этого манкунианцы обязательно побеждали.

Матч второго тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» стал для защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко 24-м в этом турнире.

До этого «горожане» побеждали во всех встречах английской премьер-лиги, в которых участвовал украинец.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году.