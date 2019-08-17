«Монако» с Головиным крупно проиграл «Метцу» Завершились пять матчей второго тура чемпионата Франции.

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«Метц» на своем поле обыграл «Монако» – 3:0.

В составе гостей на 34-й минуте был удален защитник Рубен Агилар. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

Лига 1

Второй тур

«Лилль» – «Амьен» – 1:0 (0:0)

«Бордо» – «Монпелье» – 1:1 (0:1)

«Метц» – «Монако» – 3:0 (1:0)

«Ним» – «Ницца» – 1:2 (1:2)

«Тулуза» – «Дижон» – 1:0 (0:0)