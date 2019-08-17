Промес получил травму в матче чемпионата Голландии Атакующий полузащитник «Аякса» Квинси Промес выбыл на неопределенный срок.

Он получил травму ноги на 41-й минуте матча чемпионата Голландии против «Венло», неудачно приземлившись после верховой борьбы.

Без Промеса «Аякс» забил четыре мяча, пропустив в ответ один.