«Фенербахче» может арендовать экс-защитника «Спартака» Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо намерен сменить клуб из-за нехватки игрового времени.

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В минувшем сезоне аргентинец провел за «МЮ» шесть матчей. Сейчас футболистом интересуется «Фенербахче», который готов арендовать его на сезон, сообщает The Times.

Рохо перешел в манкунианский клуб в 2014 из московского «Спартака». Руководство «МЮ» оценивает защитника в 25 миллионов фунтов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.