«Химки» обыграли «Нефтехимик», «Чертаново» вырвало победу у «Мордовии» Забито 12 мячей в трех играх.

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Завершились три матча девятого тура ФНЛ.

«Химки» дома нанесли поражение «Нефтехимику» – 3:2. Победный мяч на 83-й минуте провел Владимир Дядюн. Подмосковный клуб временно возглавил турнирную таблицу первенства.

«Чертаново» благодаря голу в компенсированное время обыграло «Мордовию» – 3:2. Дубль в составе победителей оформил Владислав Сарвели.

«СКА-Хабаровск» на выезде отнял очки у «Нижнего Новгорода» (1:1).