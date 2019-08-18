«Динамо» – «Локомотив». Филипп забил в первом же матче за бело-голубых (видео) «Динамо» – «Локомотив» – 1:0.

Новости СМИ2 В матче шестого тура российской премьер-лиге «Динамо» – «Локомотив» открыт счет. На четвертой минуте отличился новичок бело-голубых Максимилиан Филипп. Он перешел в динамовский клуб летом 2019 из дортмундской «Боруссии». Онлайн матча