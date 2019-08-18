«Торпедо» обыграло «Текстильщик», «Шинник» одержал первую победу за месяц «Торпедо» снова лидер.

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Завершились три матча девятого тура ФНЛ.

«Торпедо» в большинстве обыграло «Текстильщик» – 3:1. Черно-белые вернулись на первое место турнирной таблицы.

Курский «Авангард» сыграл вничью с «Чайкой» – 1:1, а «Ротор» дома уступил «Шиннику» – 2:3. Для ярославцев эта победа стала первой с 19 июля.