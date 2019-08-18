«Краснодар-2» проиграл «Томи» Завершились два матча первенства ФНЛ.

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В матче девятого тура ФНЛ «Краснодар-2» дома уступил «Томи» – 0:1. Единственный мяч с пенальти провел Максим Казанков (31-я минута). Сибиряки занимают четвертое место в турнирной таблице.

В другой встрече «Армавир» на своем поле поделил очки с «Балтикой» – 1:1.