«Брага» на выезде уступила «Спортингу» Футболисты «Браги» проиграли «Спортингу» в гостевом матче 2-го тура чемпионата Португалии со счетом 1:2.

Загрузка...

В составе лиссабонского клуба голами отметились Вендел (16-я минута) и Бруну Фернандеш (44). У «Браги» точным ударом отличился Уилсон Эдуарду (74).

Напомним, что «Брага» является соперником «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится 22 августа в Португалии, ответный - 29 августа в Москве.