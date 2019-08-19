Томас Тухель: «ПСЖ» не может потерять Неймара, не найдя ему замену Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, почему действующие чемпионы Франции не могут продать сейчас нападающего Неймара.

- Мы не можем потерять Неймара, не найдя ему замену. Ситуация с ним не изменилась, трансферный рынок открыт, этот вопрос не будет решен сегодня или завтра. Если он останется, у нас будет игрок, который может решить ситуацию в одиночку, иногда это необходимо, - цитирует Тухеля «РИА Новости» со ссылкой на издание Marca.

Напомним, что на бразильского нападающего французской команды претендуют испанские «Реал» и «Барселона».