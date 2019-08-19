Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат» Доигровщик уфимского «Урала» Алексей Спиридонов резко отреагировал на пост фигуристки Елизаветы Туктамышевой, раскритиковавшей работу судьи на матче «Зенит» - «Ахмат».

Напомним, что на своей странице в Twitter российская фигуристка предложила впредь доверять арбитру Алексею Матюнину только матчи уже несуществующих команд.

«Помолчи лучше, чучело», - написал Спиридонов в комментариях к записи Туктамышевой.