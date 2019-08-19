Хердур Магнуссон: Не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить «Спартак» Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился эмоциями перед матчем со «Спартаком» в рамках 6-го тура чемпионата России.

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- Для меня грядущее дерби против «Спартака» должно стать первым в карьере. Не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить в этом матче.

В этот раз я не могу быть с фанатами, мне нужно будет биться на поле (улыбается). Надеюсь, у нас все получится, - приводят слова защитника «Известия».

Добавим, что встреча состоится в понедельник, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.