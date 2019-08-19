Суд рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщает «РИА Новости».

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«Ходатайства Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева будут рассмотрены 6 сентября», - сказали в суде.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы за две драки в центре Москвы в октябре прошлого года. В драках также принимал участие бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Футболисты отбывают наказание в ИК-4 в Белгородской области.