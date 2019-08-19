СМИ: Маммана отклонил предложение «Сассуоло»

Ранее клубы договорились о переходе аргентинца на правах аренды до конца сезона-2019/20, но сначала трансфер заблокировал главный тренер петербуржцев Сергей Семак, а потом и сам 23-летний футболист отказался от перехода.
С августа 2017 года Маммана провел за «Зенит» 38 матчей, пропустив несколько месяцев из-за тяжелой травмы.
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